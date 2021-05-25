قضية الشعب الفلسطيني تعود للصدارة من جديد !! - صبحي مبارك مال الله

2021/05/25 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله لم يواجه شعب مثلما واجه الشعب الفلسطيني من ظلم وإستعباد ونكبات متتالية والإستيلاء على وطنه بغية قلع جذور شعب وزراعة مكون شعب آخر بدلاً عنه.



إن ماحدث منذُ عشرات السنين مأساة حقيقية شارك في صنعه الدول الإمبريالية وحكام الدول العربية والقوى اليمينية التي إلتقت مصالح الجميع مع بعضها.



فالنظام الذي تم تأسيسه على الأراضي الفلسطينية أسست له حركة يمينية -دينية متطرفة والتي تسمى بالحركة الصهيونية وهي حركة س ......





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