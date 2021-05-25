التربية تحدد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية للطلبة العراقيين في تركيا

2021/05/25 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، موعد إجراء امتحانات الصفوف غير المنتهية للطلبة العراقيين في تركيا.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم تحديد 7 حزيران 2021 موعداً لإجراء امتحانات الطلبة العراقيين في الصفوف غير المنتهية بتركيا”.

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