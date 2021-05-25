صحة النجف : 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

2021/05/25 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف،اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا، مشيرة الى تسجيلها 259 إصابة جديدة.

وقال بيان للدائرة، ان "كوادر الدائرة اجرت 1686 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، ظهر منها 259 إصابة جديدة".

وأضاف، انه "تم تسجيل 101 حالة شفاء و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

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