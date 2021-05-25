بالأرقام.. النفط تعلن إحصائيات ما صدرته سومو لشهر نيسان

2021/05/25 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقال بيان للوزارة، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ( 88) مليونا (398) الفا و(319) برميلاً، بايرادات بلغت ( 5 ) مليار و( 549 ) مليون و (517) الف دولار، ومجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (85) مليونا و(534) الف و ( 916 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(863) الفا و(403) برميلا ".

وأوضح البيان ، ان "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر نيسان الماضي بلغ مجموعه اكثر من (74) مليون و(992) الف و(080) دولار، حيث ان معدل سعر البرميل الواحد (62.779) دولارا".

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