القانونية النيابية تكشف عن تعديل فقرات قانون الانتخابات وتأثيرها على التأجيل

2021/05/25 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن تعديل قانون الانتخابات لن يؤثر في موعدها نظرا لوجود وقت كاف للتعديل، مشددة على ضرورة التصويت بالبطاقة البايومترية حصرا.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي، اليوم (25 آيار 2021) انه "فيما يخص تعديل قانون الانتخابات وموضوع البايومتري، ما زالت اللجنة تؤكد وتضغط باتجاه تعديل قانون الانتخابات، فالوقت كاف لذلك"، مبيناً أن "ذلك لن يؤثر في موعد الانتخابات إطلاقا".

وأضاف العقابي أن "هناك أربعة أشهر أو أكثر، ويمكن أن يستمر التسجيل البايومتري ويصل الى مستويات مقبولة، وقد يصل الى أكثر من 85% ففي بعض المحافظات وصل إلى نسبة 70%".

وشدد على "ضرورة حصر التصويت بالبطاقة البايومترية، ولكن ذلك يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات، لأن القانون يعطي حق التصويت للبطاقة العادية الالكترونية والبطاقة البايومترية"، موضحا أن "البطاقة العادية قابلة للبيع والشراء والتداول، وإمكانية انتهاك القانون والتزوير فيها عالية في ظل ازدواجية حق التصويت".

واختتم العقابي حديثه بالقول إن "تعديل القانون أمر مهم جدا وضروي لضمان انتخابات نزيهة وفيها شفافية عالية"، لافتا الى أنه "من السهل جدا تعديل القانون بستة أيام وإنهاء الموضوع".

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