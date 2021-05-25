انطلاق عمليات تسويق محصول الحنطة في كركوك

2021/05/25 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك –واع- مهدي الربحاوي

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، انطلاق عمليات تسويق محصول الحنطة في عموم مراكز المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي للمحافظة مروان العاني لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المحافظ تحدث مع وزير التجارة بشأن مستحقات الفلاحين المالية للمواسم 2020 و2019 و2014 التي ما زال البعض لم يستلمها"، مبيناً أن "الوزير وعد بحسمها خلال الأسبوع الحالي الى جانب تذليل الصعوبات التي تواجههم في أثناء نقل المحصول المسوق في عموم منافذ المحافظة وفتح المراكز وتوزيعها حسب الوحدات الإدارية في كركوك وتازة والرياض والحويجة وضمان تجهيز الوقود اللازم والتعاون المثالي لإنجاح الموسم الزراعي".

وأضاف أن "تسويق محصول الحنطة الى سايلو كركوك للفلاحين والمزارعين سيكون في (قضاء الدبس ونواحي سركران والتون كوبري وشوان وقره اهنجير ويايجي والرشاد)، فيما يكون تسويق محصول الحنطة الى تازة /مركز استلام العبادات وتشمل (قضاء داقوق ونواحي تازة وليلان والملتقى وقصبة بشير)"، موضحاً أن "تسويق محصول الحنطة سيكون الى مجمع الرياض الهيأة الأولى وتشمل (ناحيتي الرياض والزاب)، ويكون تسويق محصول الحنطة الى الهيأة الثانية الرياض (قضاء الحويجة وناحية العباسي ووحدة الماحوز)".

وأشارالعاني الى أنه "سيتم تجهيز الحاصدات المسجلة والمرسلة ضمن قوائم الزراعة بمادة الكاز ،ويعد كتاب الزراعة محضر كشف بما يضمن حصول الفلاحين على حصتهم من الوقود ونجاح موسم التسويق".

وكانت اللجنة العليا للحصاد والتسويق عقدت في وقت سابق اجتماعاً لها ووضعت توصيات للعمل في عموم المحافظة.

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