العراق يحقق إيرادات مرتفعة بمبيعات النفط.. ايرادات شهر واحد تكفي رواتب لشهرين كاملين

2021/05/25 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن كمية الصادرات لشهر نيسان والإيرادات المتحققة، فيما اشارت الى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (62.779) دولاراً.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان أنه “بحسب الاحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 88) مليونا (398) الفا و(319) برميلاً، بايرادات بلغت ( 5 ) مليارات و( 549 ) مليوناً و (517) الف دولار”.

وأضاف أن ” الاحصائية اشارت الى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (85) مليوناً و(534) الفاً و ( 916 ) برميلا”، مشيرا الى أن ” الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت (2) مليونا و(863) الفا و(403) برميلا”.

وتابع البيان أن “كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر نيسان الماضي بلغ مجموعه اكثر من (74) مليوناً و(992) الفاً و(080) دولارا”، مضيفا أن”معدل سعر البرميل الواحد بلغ (62.779) دولارا”.

يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه، اتخذت هذا الاجراء الشهري.

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