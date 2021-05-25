2021/05/25 | 13:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزوح سكان قرية كردية شمالي دهوك جراء القصف التركي

نزح سكان قرية ادني الحدودية شمالي محافظة دهوك، الثلاثاء (25 أيار 2021)، من قريتهم بالكامل جراء القصف التركي المستمر.

وقال أحمد أدني، أحد سكان القرية إن "سكان قريتنا نزحوا بالكامل صباح اليوم، جراء القصف التركي المستمر على محيط القرية"، مضيفا أن "الهجمات المستمرة أدت الى انقطاع خط إمداد المياه عن القرية".

وأضاف أن "الهجمات المستمرة على قريتنا أجبرتنا بالنزوح حفاظا على أرواحنا"، لافتا الى أن "أهالي القرية يواجهون أوضاعا صعبة".

ويعد نزوح قرية ادني الحدودية التابعة لناحية كاني ماسي شمالي محافظة دهوك، هي الثالثة بعد قريتي كيستة وجلك خلال شهر من بعد عمليات الجيش التركي في هذه المنطقة.

وتشير المصادر الرسمية في حكومة اقليم كردستان الى أنه خلال الـ20 سنة الماضية تهجرت أكثر من 360 قرية حدودية في محافظة دهوك بسبب المعارك بين مسلحي العمال الكردستاني والجيش التركي، في حين لقي 33 مدنيا مصرعهم خلال الاعوام الخمسة الماضية جراء تلك المواجهات، فضلا عن الحاق خسائر مادية وتدمير العديد من المنشآت الحيوية.

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