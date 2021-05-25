إسقاط عضوية وزير المالية القطري السابق في مجلس إدارة بنك قطر الوطني

2021/05/25 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال بنك قطر الوطني اليوم الثلاثاء إنه ألغى عضوية وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي في مجلس إدارته، بعد القبض عليه هذا الشهر، بدعوى الاختلاس.

وقال البنك في بيان للبورصة: “أعلن بنك قطر الوطني أن جهاز قطر للاستثمار قرر إلغاء عضوية السيد علي شريف العمادي ممثلاً للجهاز في مجلس إدارة بنك قطر الوطني”.

واعتُقل العمادي هذا الشهر وخضع للاستجواب بسبب اختلاس وإساءة استعمال السلطة وإضرار بالمال العام.

وأعفي من مهامه الوزارية التي تولاها الآن علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالوكالة..

ولم تصدر عن العمادي تصريحات علنية عن التحقيق ولم يُوجه له بعد اتهام رسمي، ولم يتسن لرويترز التواصل معه، وهو رهن الاحتجاز.

وتولى العمادي وزارة المالية منذ 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي يملك 50% من بنك قطر الوطني.

وقال البنك، وهو أكبر مصرف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني سيتولى مهام رئيس المجلس حتى انتخاب رئيس مجلس إدارة للبنك”.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال إن “التحقيق يتعلق بمهام العمادي وزيراً للمالية، وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي، أو البنك”.

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