5 مليارات دولار ايرادات العراق النفطية في نيسان

2021/05/25 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 88) مليونا (398) الفا و(319) برميلاً"، مشيراً الى أن "الايرادات بلغت ( 5 ) مليار و( 549 ) مليون و (517) الف دولار".

وأضاف البيان أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (85) مليون و(534) الف و (916) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(863) الفا و(403) برميلا".

ولفت البيان الى أن "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر نيسان الماضي بلغ مجموعه اكثر من (74) مليون و(992) الف و(080) دولار".

وأوضح أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62.779 دولاراً.

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