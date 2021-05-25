لأول مرة في التاريخ.. قائمة منتخب إسبانيا لا تتضمن أي لاعب لريال مدريد

2021/05/25 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستسجل قائمة منتخب إسبانيا التي

اختارها المدرب لويس إنريكي لخوض

نهائيات كأس أمم أوروبا 2020، في التاريخ،

لكونها لا تتضمن أي لاعب من فريق ريال

مدريد.

وتسببت المشكلات البدنية التي يعاني

منها ثنائي ريال

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