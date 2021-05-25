2021/05/25 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حسمت فيه الجدل بشأن حصانة أعضاء مجلس النواب.وذكر بيان للمحكمة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت بقرار المحكمة 90/اتحادية/2019 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تحسم الجدل بشأن حصانة أعضاء البرلمان المركز الخبري الوطني.

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