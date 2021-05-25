بارزاني يبحث مع وفد نيابي فرنسي المستجدات السياسية في العراق والمنطقة

2021/05/25 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع وفد نيابي فرنسي، المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وقال بيان لحكومة الإقليم، ان بارزاني، استقبل، وفداً فرنسياً ضم رئيسة لجنة الدفاع الوطني والعسكري في البرلمان الفرنسي فرانسواز دوما، وعضوي البرلمان فيليب ماير وغوينديل روياللارد والسفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبرت والقنصل العام الفرنسي في أربيل أوليفييه ديكوتيني، وبحث مع الوفد آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى بحث مواصلة تعزيز العلاقات بين الإقليم وفرنسا".

وأضاف، ان "الوفد الفرنسي شدد على أهمية تعزيز الصداقة والعلاقة التاريخية التي تجمع بين الإقليم وفرنسا، كذلك بجهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة ورئيسها، مؤكدا أنه لمس إرادة صلبة لدى حكومة إقليم كردستان للإصلاح".

من جانبه شكر رئيس الحكومة "فرنسا حكومة وشعباً على الدعم المستمر لشعب كردستان في مراحل مختلفة وصعبة، ولا سيما مساعدة قوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش، معربا عن استعداد إقليم كردستان لتوطيد العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات".

وأوضح البيان، ان "الاجتماع تناول محاور أخرى، منها العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وتنفيذ إتفاق سنجار، وضرورة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لللاجئين".

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