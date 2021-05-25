برلمان كردستان يدعو وزير مالية الإقليم للحضور لتوضيح مسألة استقطاع رواتب الموظفين

2021/05/25 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستان

دعت رئيسة برلمان كردستان ريواز فايق، اليوم الثلاثاء، وزير المالية في حكومة الاقليم الى البرلمان لتوضيح الاوضاع المالية في كردستان.

ووجهت خلال جلسة اليوم لبرلمان كردستان، اللجنة المالية في برلمان كردستان الى توجيه كتاب رسمي الى وزير المالية للاستفسار منه حول الاوضاع المالية للاقليم وموضوع استمرار استقطاع رواتب الموظفين في الاقليم.

واشارت الى ان برلمان كردستان سيوجه كتابا رسميا الى حكومة الاقليم لحضور الجهات ذات العلاقة لتوضيح الاوضاع المالية وعملية استقطاع رواتب الموظفين.

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