النفط تصدر الاحصائية النهائية للصادرات والايرادات المتحققة خلال الشهر الماضي

2021/05/25 | 14:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي.وقال الوزارة في بيان، إن “مجموع الصادرات من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، وبحسب الاحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت 88 مليونا 398 الفا و319 برميلاً، بإيرادات بلغت 5 مليارات و549 […]

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