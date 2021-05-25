الصحة تتخذ إجراءات لمنع تكرار فاجعة ابن الخطيب.. فرق تجوب المستشفيات وتوجيهات للمديرين

2021/05/25 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لتجنب تكرار الحرائق في المؤسسات الصحية.

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وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (25 أيار 2021)، إن "دوائر التفتيش والمشاريع والأمور الفنية في الوزارة أرسلت فرقاً الى المستشفيات لتقييم مستوى تأمين شروط السلامة"، لافتاً الى أن "الصحة أصدرت تعليمات بتأهيل منظومات الحريق والدفاع المدني، وتفسير مستلزمات السلامة في المستشفيات".

وأضاف أن "الوزارة أوعزت الى مدراء المستشفيات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح منظومات الحريق في المؤسسات الصحية"، مؤكداً أنه "تم رصد المبالغ اللازمة لذلك".

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