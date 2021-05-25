بالفيديو.. عمال يكشفون عن استخدام مواد سامة وبيعها للمواطنين في هذه المعامل

2021/05/25 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم مجموعة من العمال، الثلاثاء، معمل مملحة السماوة باضافة مادة سامة تخلط مع الملح وتباع في الاسواق بعد طردهم من العمل.

وقال مراسل NRT عربية، (25 أيار 2021)، ان "العمال المحليين الذين يعملون في معمل مملحة السماوة اتهموا المعمل باضافة مادة (الستلنك) وهي مادة سامة حيث تبلغ نسبة السموم فيها 96% وتخلط مع الملح وتباع في الاسواق".

واضاف، انه "تم الكشف عن هذه الجريمة بعد ما قام المعمل بطرد العمال وجلب عمال اجانب بدلا عنهم".

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