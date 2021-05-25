2021/05/25 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير النفط يعلن الاتفاق على توفير فرص عمل للخريجين الاوائل في البصرة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:58

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يعلن الاتفاق على توفير فرص عمل للخريجين الاوائل في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يعلن الاتفاق على توفير فرص عمل للخريجين الاوائل في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).