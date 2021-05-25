الصحة النيابية: سنتعاون مع وزارة الصحة لوضع تدابير تمنع دخول أية الفطر الأسود إلى العراق

2021/05/25 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت لجنة الصحة النيابية انها ستتعاون مع وزارة الصحة لوضع تدابير تمنع دخول أية حالات من عدوى الفطر الأسود إلى العراق.

وقال عضو لجنة الصحة ومقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي إن لجنة الصحة تتابع وتدرس عدوى الفطر الاسود وتداعياتها، مؤكدا تشكيل لجنة استشارية لدراسة الفطر الاسود وخلال الايام المقبلة سوف يتم اصدار بروتوكولا علاجيا لمعالجة هذه الحالات حال دخولها الى العراق أو اصابة أي مريض عراقي.

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