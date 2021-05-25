نائبة سابقة: العملية الخطيرة ستتم اليوم.. نطالب الحكومة بالتدخل الفوري

2021/05/25 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت النائبة السابقة عن التحالف الكوردستاني، فيان دخيل، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم مرور القوافل الخاصة بنقل "عوائل الدواعش" على ارض سنجار، معتبرة ان عملية النقل تمثل "اهانة كبيرة جدا" لجراح الضحايا.

وقالت دخيل، في بيان لها اليوم (25 آيار 2021): "الى الحكومة العراقية ودولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي المحترم، اليوم سوف يتم نقل 150 عائلة من عوائل الدواعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم جدعة في جنوب الموصل ".

واضافت انه "رغم اعتراضنا الشديد على هذه الخطوة ورغم كل محاولات منعها الا ان هذه الصفقة تمت لكن، ان يتم نقل هؤلاء العوائل بمنشأت حكومية وحماية ومرورها من داخل سنجار، هذه اهانة كبيرة وكبيرة جدا لجراح الضحايا الذي مازال ينزف على الالاف منهم وصفعة اخرى في وجه الانسانية وفي وجه الالم الذي مازلنا نعيشه ".

وتابعت: "نطلب من القائد العام للقوات المسلحة ان لا تمر قوافل الدواعش على ارض سنجار الطاهرة وان يجدوا اي معبر اخر غير مقابرنا الجماعية ليمرروا عليها عوائل من دفنونا احياء".

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