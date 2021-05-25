افتتاح مقر جديد للتشكيليين في ميسان

2021/05/25 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع - شذى السوداني افتتحت محافظة العمارة،اليوم الثلاثاء، المقر الجديد لجمعية التشكيليين في ميسان وبدعم من جمعية التشكيليين العراقيين في بغداد. وقال الفنان التشكيلي فارس عباس غريب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن"المقر يضم العديد من اللوحات الفنية لرسامي ميسان ومن مختلف المدارس،مبيناً أن"مساحة المقر واسعة لإقامة المعارض الفنية التشكيلية بعدما كانت المحافظة تفتقر لمثل هذه الأماكن".وأضاف أننا"نتقدم بالشكر الى جمعية التشكيليين العراقيين ورئيس الجمعية الفنان قاسم السبتي،ونائب رئيس الجمعية الفنان حسن ابراهيم،والفنان سعد العاني، وجمعة الشمري،وجميع أعضاء الهيأة الإدارية لدعمهم الكبير في افتتاح مقر جمعية التشكيليين العراقيين فرع ميسان".

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