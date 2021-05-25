2021/05/25 | 14:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١١ حافلة تنقل عوائل داعش من مخيم الهول إلى الجدعة جنوب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/25 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (١١ حافلة تنقل عوائل داعش من مخيم الهول إلى الجدعة جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (١١ حافلة تنقل عوائل داعش من مخيم الهول إلى الجدعة جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).