ميدل ايست آي: الفصائل المسلحة في العراق هددت بشن هجمات نوعية

2021/05/25 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال موقع ميدل ايست آي الإخباري البريطاني إن الفصائل المسلحة هددت بشن هجمات نوعية وفعالة وغير مألوفة تستهدف القوافل والقواعد العسكرية الامريكية في العراق.

ونقل الموقع البريطاني، عن قيادي في أحد الفصائل المسلحة، قوله إن الفصائل المدعومة من إيران اعلنت انتهاء الهدنة غير الرسمية مع القوات الاميركية وهددت بشن هجمات تستهدف القوافل والقواعد العسكرية..



وبين هذا القيادي، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، أن القرار بإنهاء الهدنة التي بدأت فعليا في تشرين الأول اكتوبر الماضي، جاء بسبب غياب الجدية من جانب الحكومة العراقية في جدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق.

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