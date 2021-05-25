الإعلام الأمني: القائد العام للقوات المسلحة يوعز بتأمين التظاهرات

2021/05/25 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الاعلام الأمني ان القوات الأمنية تعمل على حماية المتظاهرين مستندة في ذلك الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وقالت الخلية في بيان لها ان الكاظمي وجه بحماية امن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح، ضمن خطة تهدف الى الحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات غير القانونية التي قد تحرف التظاهرات عن مسارها السلمي، والتي تشمل أيضا التنسيق مع الدوائر المختصة لضمان انسيابية حركة المرور بما يضمن معه عدم توقف مصالح المواطنين والحياة العامة اليومية، في حين دعا البيان المتظاهرين الى الالتزام بسلمية التظاهرات والتعبير عن حقهم الدستوري بحرية تامة وبما يعكس ثقافتهم والتزامهم ووطنيتهم.

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