الاعلام الأمني: القبض على4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير

2021/05/25 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على اربعة مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

الخلية قالت في بيان لها ان القوات الأمنية تمكنت واثناء عملها على تأمين الحماية للمتظاهرين من إلقاء القبض على أربعة مندسين يحملون في حقائبهم اسلحة جارحة حاولوا اختراق الخطوط الامامية واحداث نوع من حالة الشغب والفوضى أثناء التظاهرات، مؤكدة ان قوات حفظ القانون قامت بتسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

استمراراً بجهود تأمين التظاهرات والحفاظ على سلميتها ونبذ تصرفات البعض ممن يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي , تمكنت مفارز امرية حفظ القانون من القاء القبض على اربعة مندسين قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد صباح اليوم ولدى تفتيشهم تم العثور على اسلحة جارحة في حقائبهم…

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) May 25, 2021

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