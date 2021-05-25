2021/05/25 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة بينها السرقة والمخدرات والتزوير.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مديرية شرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالسرقة والمخدرات والتزوير ببغداد المركز الخبري الوطني.

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