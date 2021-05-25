مظاهرات العراق.. المئات يتوافدون على ساحة التحرير وتلويح بـ

2021/05/25 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد المئات من المتظاهرين الى ساحة التحرير (وسط بغداد) للمشاركة بالمظاهرات المركزية ضد الفساد وللمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، وخاصة الناشط، إيهاب الوزني، أحد أهم قادة الاحتجاجات في محافظة كربلاء الذي قتل قرب منزله في المدينة القديمة برصاص مجهولين، قبل أسبوعين.

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