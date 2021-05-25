طهران: لا حاجة لمفاوضات مع واشنطن خارج إطار الاتفاق النووي

2021/05/25 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بإمكانية حل القضايا العالقة لاستئناف العمل بالاتفاق النووي، والتوصل إلى تفاهم في فيينا قربيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه، أنه لا ضرورة للتفاوض مع واشنطن على ملفات خارج إطار الاتفاق النووي.

وتحدث عن تمديد بلاده لاتفاقٍ للمراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن التمديد “رسالة واضحة مفادها أن الجمهورية الإسلامية مصممة على إنجاح مفاوضات فيينا في أقرب وقت”.

وغادر مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الفريق الايراني المفاوض عباس عراقجي طهران صباح اليوم إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات.

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