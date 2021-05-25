كومان يكشف تخليه عن 9 لاعبين من برشلونة

2021/05/25 | 15:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن معاناته الحقيقية خلال الموسم، لأنه عمل مع فريق “لم يختاره هو”، مشددا على حملة تغيير عاتية ستطيح بصفوف الفريق الكتالوني.وبحسب صحيفة أس الإسبانية، فإن كومان يخطط للموسم القادم، مع 9 “ضحايا”، يتوقع أن يعمل على بيعهم أو التخلي عنهم بإبعادهم عن الفريق، […]

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