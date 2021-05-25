الشرطة المجتمعية في ميسان تحبط محاولتي ابتزاز لفتاتين في المحافظة

2021/05/25 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، محاولتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصين بحق فتاتين من المحافظة، بتهديدهما بنشر صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان للشرطة المجتمعية، ان كوادرها "تمكنت من الوصول للمبتزين واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، فيما قامت بذات الوقت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين".

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