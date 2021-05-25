المتظاهرون في ساحة النسور يسعون لتنظيم اعتصام مفتوح

2021/05/25 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

يسعى المتظاهرون في ساحة النسور، اليوم الثلاثاء، الى تنظيم اعتصام مفتوح في الساحة لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة بالكشف عن قتلة المتظاهرين.

وقال عدد من المتظاهرين، لـ (بغداد اليوم)، ان "اغلب المتظاهرين في ساحة النسور، يسعون الى تنظيم اعتصام مفتوح".

لكنهم أشاروا الى، ان "الأمر لم يحسم بشكل نهائي وهو قيد المناقشة والدراسة حاليا".

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