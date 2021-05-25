قيادية ايزيدية للكاظمي : نقل عوائل الدواعش من الهول الى جدعة مرورا بسنجار إهانة للايزيديين - عاجل

2021/05/25 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّت القيادية في المكون الديني الايزيدي، فيان دخيل، اليوم الثلاثاء، مرور عوائل الدواعش المنقولين من مخيم الهول في سوريا الى مخيم جدعة، في قضاء سنجار إهانة للايزيديين.

وخاطبت دخيل، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان لها "سوف يتم نقل ١٥٠ عائلة من عوائل الدواعش، اليوم، من مخيم الهول في سوريا الى مخيم جدعة في جنوب الموصل، ورغم اعتراضنا الشديد على هذه الخطوة ورغم كل محاولات منعها الا ان هذه الصفقة تمت، لكن، ان يتم نقل هؤلاء العوائل بمنشأت حكومية وحماية ومرورها من داخل سنجار، فهذه اهانة كبيرة وكبيرة جدا لجراح الضحايا وصفعة اخرى في وجه الانسانية وفي وجه الالم الذي ما زلنا نعيشه".

وطالبت الكاظمي، ان "لا تمر قوافل الدواعش على ارض سنجار وان يجدوا اي معبر اخر غير مقابرنا الجماعية ليمرروا عليها عوائل من دفنونا احياء".

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