محافظ السليمانية: نبحث إنشاء مدينة صناعية مشتركة مع إيران

2021/05/25 | 15:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة المدن الصناعية والصناعات الصغرى الإيرانية علي رسوليان، استعداد طهران للتعاون مع العراق في مجال الإنتاج المشترك والتصدير إلى الدول الأخرى.

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وقال رسوليان وفقا لما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، إن "التعاون المقترح يأتي على وقع التوافقات المتوصل اليها بين وزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية و المسؤولين العراقيين".

كما أعرب عن استعداد المنظمة من إقامة اجتماعات تجارية وتحديد مواقع وإنشاء شبكات صناعية في إقليم كردستان العراق، وفق الوكالة.

من جانبه أكد محافظ السليمانية العراقية هفال ابوبكر بحسب الوكالة، أنه "تم الاتفاق على انشاء مدينة صناعية على حدود باشماق فی مریوان المحاذية لكردستان، ومن المؤمل التوصل الى نتائج بهذا الشأن في أقرب وقت".

وأشار إلى أن "إرادة محافظة كردستان الإيرانية وإقليم كردستان العراق أدت لعدم توقف الاعمال في ظل جائحة كورونا وزيادة التبادل التجاري الحدودي البيني بواقع 450 مليون دولار".

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