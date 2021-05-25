العراق: احباط عملية تفجير حسينية (صور)

2021/05/25 | 15:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مفرزة تابعة للحشد الشعبي، الثلاثاء، من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من احدى الحسينبات في محافظة كركوك.

وذكرت مديرة اعلام الحشد في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 أيار 2021)، ان "اللواء 16 في الحشد الشعبي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من حسينية محمد باقر حي بدر في محافظة كركوك وتم ابطالها من قبل استخبارات الحشد".

واضاف البيان، ان "مفارز اللواء ذكر ان العبوة كانت مزروعة حديثا، حيث تم نقلها وتفجيرها بمكان امن".

N.A

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