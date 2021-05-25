2021/05/25 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على أهمّية التنسيق وتفعيل المصالح المُشترَكة بين بغداد وأنقرة، فيما أشار السفير التركي الجديد، علي رضا كوناي، الى اهتمام بلاده بسبل دفع مسار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد وأنقرة..



تأكيد على أهمية التنسيق وتفعيل المصالح المُشتركة المركز الخبري الوطني.

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