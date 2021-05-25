الديمفراطية - هاشم عبد الرحمن تكروري

2021/05/25 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_عبد_الرحمن_تكروري لعلَّ ولع المجتمعات العربية بالتحرر والخروج من ربقة المحتل، والاستعباد السياسي والاقتصادي جعلته يتبنى أي فكر دعى إليه الداعي أو نادى به، دون تمحيص أو تفكير، فأصبحت أفكار الأعداء أفكار تتبنى كأفكار وطنية هادفة إلى تحقيق الحلم المنشود بوطن حر خالٍ من المحتل، ووصلت في البعض إلى التفريط بالحقوق والثوابت تحت دواعي تحقيق المصلحة الوطنية، وقد أمسى هذا التيار مسيطراً ويدير دفة الأمور خاصة في وطننا المكلوم ......





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