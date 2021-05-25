الشرطة الاتحادية تقبض على مطلوبين بينهم ارهابي في بغداد

2021/05/25 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات أمنية تتمكن خلالها من القاء القبض على مطلوبين بينهم متهم بالارهاب في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه " وفق معلومات وجهد استخباري متميز ، نفذت قطعات الشرطة الاتحادية من خلال انتشار المفارز والدوريات ونصب السيطرات الوقتية ضمن قواطع المسؤولية في بغداد عدة عمليات أمنية، تمكن خلالها الفوج 3 اللواء 7 في منطقة السيدية ببغداد من القاء القبض على على المتهم ( ح ع م ) المطلوب وفق الماده 421 ق ع "خطف" ، والصادرة بحقة مذكرة قبض من محكمه تحقيق الكرخ الاولى ، تم احالته إلى الجهات المختصة اصوليا".

واضافت " في حين تمكن الفوج 3 اللواء 6 من القاء القبض على 3 متهمين يستقلون عجلة نوع النترا ضبط بحوزتهم مواد تستخدم لتعاطي المخدرات "اركيلة صغيرة الحجم موصولة بأنبوب بلاستك عدد ١+ بايب تعاطي زجاجي مهشم عدد ٣".واوضحت القيادة انه " في عملية اخرى تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج 1 اللواء 8 بعد متابعة ورصد تحركات احد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة ٤ / ارهاب صادرة بحقه مذكرة قبض من اللجان التحقيقية المختصة من خلال كمين محكم بإلقاء القبض عليه في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد".

واشارت القيادة الى انه " تم تسليم جميع المطلوبين اصوليا إلى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ".

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