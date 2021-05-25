إياد علاوي: العجز الحكومي عن كشف قتلة المتظاهرين يثير الشكوك حول الأمن الانتخابي

2021/05/25 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، دعمه وتأييده للتظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات، للكشف عن قتلة المتظاهرين.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر انه يؤيد حراك الجماهير المنتفضة سلميا ومطالبها الحقة في الكشف عن قتلة الناشطين والجهات التي تقف خلفهم، وتقديمهم لمحاكمة علنية مبينا ان العجز الحكومي حتى الان ازاء تلبية تلك المطالب يثير الشكوك حول قدرة السلطة على ضمان الامن الانتخابي واجراء انتخابات نزيهة.

اجدد الدعم والمساندة والتاييد لحراك الجماهير المنتفضة سلميا ومطالبها الحقة في الكشف عن قتلة الناشطين والجهات التي تقف خلفهم، وتقديمهم لمحاكمة علنية .العجز الحكومي حتى الان ازاء تلبية تلك المطالب يثير الشكوك حول قدرة السلطة على ضمان الامن الانتخابي واجراء انتخابات نزيهة.

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) May 25, 2021

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