تسجيل 860 اصابة جديدة بكوفيد-19 في اقليم كوردستان

2021/05/25 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن تسجيل 860 حالة تعافي جديدة من فايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "454"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (9319 فحصاً جديداً)

• (3155) اربيل

• (2161) السليمانية

• (2851) دهوك

• (50) حلبجة

• (1102) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (651 اصابة جديدة)

• (84) اربيل

• (253) السليمانية

• (214) دهوك

• (11) حلبجة

• (89) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (860 حالة شفاء جديدة)

• (268) اربيل

• (214) السليمانية

• (305) دهوك

• (53) حلبجة

• (53) كرميان

• (2) رابرين

4.



الوفيات: (9 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (2) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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