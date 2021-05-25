السعودية تغلق مجالها الجوي أمام طائرة إسرائيلية.. وشركة

2021/05/25 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في شركة "يسرا ئير" للطيران، الثلاثاء، لـ"الحرة"، إن وقف عبور رحلات الطيران الإسرائيلية فوق الأجواء السعودية، قد يكون سببه إجراءات تنظيمية.

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