الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوبين بينهم متهم بالارهاب في بغداد

2021/05/25 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الاتحادية، تنفيذ عمليات أمنية في بغداد تتمكن خلالها من القاء القبض على مطلوبين بينهم متهم بالإرهاب.

وذكرت الاشرطة في بيان أنه “وفق معلومات وجهد استخباري متميز ، نفذت قطعات الشرطة الاتحادية، اليوم ومن خلال انتشار المفارز والدوريات ونصب السيطرات الوقتية ضمن قواطع المسؤولية في بغداد عدة عمليات أمنية، تمكن خلالها الفوج 3 اللواء 7 في منطقة السيدية ببغداد من القاء القبض على على المتهم ( ح ع م ) المطلوب وفق الماده 421 ق ع “خطف” ، والصادرة بحقة مذكرة قبض من محكمه تحقيق الكرخ الاولى ، تم احالته إلى الجهات المختصة اصوليا”.

وأضافت أن “الفوج 3 اللواء 6 تمكن من القاء القبض على 3 متهمين يستقلون عجلة نوع النترا ضبط بحوزتهم مواد تستخدم لتعاطي المخدرات (اركيلة صغيرة الحجم موصولة بأنبوب بلاستك عدد ١+ بايب تعاطي زجاجي مهشم عدد ٣)”.

وتابعت “في عملية اخرى تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج 1 اللواء 8 بعد متابعة ورصد تحركات احد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة ٤ / ارهاب صادرة بحقه مذكرة قبض من اللجان التحقيقية المختصة من خلال كمين محكم بإلقاء القبض عليه في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، حيث تم تسليم جميع المطلوبين اصوليا إلى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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