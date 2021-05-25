وزير الخارجيّة يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى بغداد

2021/05/25 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم الثلاثاء، بمبنى الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية التركية الجديد لدى بغداد علي رضا كوناي.وذكر بيان عن الخارجية أنه “جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيّة وسُبُل تعزيزها خدمة للبلدين الصديقين”.وأكّد الوزير بحسب البيان على “استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح مهمة السيّد السفير في عمله ببغداد”، مُتمنياً له “النجاح والتوفيق في مهام عمله”.وشدد على “أهمّية التنسيق وتفعيل المصالح المُشترَكه ومُواجَهة التحديات”، معرباً عن “تطلّعه للعمل على دعم، وتعزيز العلاقات العراقـيّة-التركيّة بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها”.من جانبه أكّد السفير التركي على “اهتمام بلاده بسُبُل دفع مسار العلاقات الثنائيُة، مُشيراً إلى أنه سيبذل كل جُهُوده لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين”.

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