خط سكك جديد بين كردستان وايران

2021/05/25 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ السليمانية هوال أبو بكر، الثلاثاء، اطلاق خط سكة حديد همدان – سنندج على أمل ربطه بالسليمانية من أجل تسريع نقل البضائع بين ايران وإقليم كردستان العراق.

وقال أبو بكر في كلمة القاها خلال ملتقى لتعريف الفرص الاستثمارية في منطقة “بانة” الاقتصادية الخاصة في ايران، إن “المشاريع التي يتم تنفيذها في مدينة بانه اليوم هي استمرار للعمل الذي تم على حدود باشماق وبرويز خان”، مبينا “أننا سعينا للمحافظة على التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية رغم كل المشاكل بمافيها انتشار فيروس كورونا .

وأعلن أبو بكر عن “إطلاق خط سكة حديد همدان – سنندج على أمل ربطه بالسليمانية من أجل تسريع نقل البضائع”، داعيا جميع المستثمرين في إقليم كردستان الى الاستثمار في جميع المحافظات الغربية للبلاد، خاصة محافظة كردستان”.

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي، منحت موافقة لانشاء خط سكك حديد بين العراق وايران في جنوب البلاد، الامر الذي أدى إلى امتعاض عدد من المختصين، لانه سيؤثر على ميناء الفاو الكبير.

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