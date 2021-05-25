صراع اقتصادي داخلي بين حكومة إقليم كردستان مشابه لصراع بغداد واربيل  

2021/05/25 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان، ان الحكومة المحلية في محافظة السليمانية لا ترسل الإيرادات المالية غير النفطية إلى خزينة حكومة الإقليم مما تسبب باستمرار استقطاع الرواتب للعاملين في القطاع العام.

وقال هفيدار أحمد نائب رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي، ان دهوك واربيل تسلم الايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية الى حكومة الاقليم والاخيرة بلغت ادارة السليمانية بأن أكثر من يتقاضون الرواتب والتقاعد والمنح والمساعدات المالية في السليمانية.

وأضاف أن حكومة الإقليم أبلغت الإدارة بضرورة تسليم ما مقداره 80 مليون دولار شهريا، ورغم امتلاك المحافظة سبعة منافذ حدودية إلا أنها ترفض تسليم الإيرادات.

وتساءل أحمد قائلا: أين العدالة في هذه القضية هل العدالة بأن نقطع من افواه المواطنين في اربيل ودهوك ونعطيها للسليمانية وبالمقابل الاخيرة غير مستعدة لتسليم ايراداتها المالية .

نائب رئيس اللجنة المالية أشار إلى أن الحكومة تصرف شهريا 400 مليار دينار لإدراتي محافظتي السليمانية وحلبجة، مشددا على أن عدم ارسال السليمانية للإيرادات المالية تسبب باستقطاع رواتب الموظفين.

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