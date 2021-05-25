النزاهة: ضبط شخص متلبسا بانتحال صفة مدير عام وتلقي الرشوة

2021/05/25 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط شخص ينتحل صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية متلبسا بالرشوة لقاء اغلاق ملفات ادعى وجودها بحق صاحب مؤسسة أهلية.

وقالت الهيئة في بيان ان فريق عمل منها تمكن من ضبط رئيس عصابة في العاصمة بغداد، متلبسا بتسلم رشوة مقدارها خمسة آلاف دولار مقابل وعود كاذبة باغلاق ملفات فساد ادعى وجودها مقامة ضد رئيس مؤسسة أهلية، فضلا عن ضبط جميع أفراد العصابة الآخرين، مبينة ان التحقيقات الأولية أظهرت إقدام أفراد العصابة على انتحال صفات رسمية في مؤسسات الدولة بقصد بابتزاز المواطنين لقاء تسلم مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة باغلاق ملفات فساد عبر المتهم الرئيس الذي ينتحل صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية.

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