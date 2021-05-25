الاستخبارات العسكرية: القبض على اثنين من الارهابيين في نينوى

2021/05/25 | 15:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بإرهابيين اثنين في تلعفر غربي نينوى.وقالت المديرية، في بيان، أنه “تاكيداً لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ووفقاً لمعلومات قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول تواجد عدد من أبرز إرهابيي ما تسمى بـ(فرقة ذات الصواري ) الإرهابية في قرية تمارات […]

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