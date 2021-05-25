الوزير عبدالجبار يعلن توفير فرص عمل للخريجين الأوائل من هندسة النفط في البصرة

2021/05/25 | 15:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، توفير فرص عمل للخريجين الأوائل في محافظة البصرة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيار 2021)، أنه "أعلن وزير النفط بعد لقائه بمدير عمليات شركة شلمبرجير الأميركية في العراق العاملة في قطاع الخدمات النفطية في حقول النفط العراقية في البصرة، عن توفير فرص عمل وتشغيل للخريجين الثلاثة الاوائل هندسة النفط من الجامعات العراقية الحكومية للسنوات الثلاثة الأخيرة، بمحافظة البصرة".

وأضافت، "حيث التقى الوزير اليوم بمدير عمليات الشركة هاني بنا في إطار مساعيه وجهوده التي تهدف إلى توفير فرص عمل للخريجين مع الشركات العالمية المتخصصة لاكتساب المهارة والخبرة، وسيخضع المشمولون إلى المقابلة والاختبار من قبل الشركة".

ولفت البيان إلى أنه "تعد شركة شلمبرجير في طليعة الشركات العالمية المختصة في تقديم الخدمات النفطية، وينتشر نشاطاها في 85 دولة، وتضم أكثر من 100 ألف موظف من 140 جنسية".

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