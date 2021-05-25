الصحة تصدر توجيهات جديدة بخصوص الحرائق داخل مؤسساتها

2021/05/25 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، اجراءات جديدة لتجنب تكرار الحرائق في المؤسسات الصحية.

وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي في تصريح تابعه NRT عربية، (25 أيار 2021)، ان "دوائر التفتيش والمشاريع والأمور الفنية في الوزارة أرسلت فرقاً الى المستشفيات لتقييم مستوى تأمين شروط السلامة"، لافتا الى أن "الصحة أصدرت تعليمات بتأهيل منظومات الحريق والدفاع المدني، وتفسير مستلزمات السلامة في المستشفيات".

واضاف الحلفي، ان "الوزارة أوعزت الى مدراء المستشفيات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح منظومات الحريق في المؤسسات الصحية"، مؤكدا أنه "تم رصد المبالغ اللازمة لذلك".

N.A

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