مستشار الكاظمي ينفي وجود بطاقات انتخابية قصيرة الامد لاستخدامها بشكل غير قانوني

2021/05/25 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - نصار الحاج

نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الثلاثاء، وجود بطاقات انتخابية قصيرة الأمد لاستخدامها بشكل غير قانوني، فيما أشار إلى أن المفوضية ستقاضي من يبث معلومات وهمية تسيء إلى مصداقية إجراءاتها.

وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحديث عن وجود بطاقات انتخابية الكترونية قصيرة الأمد يمكن استخدامها بشكل غير قانوني في الانتخابات المقبلة، مزاعم عارية عن الصحة".

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات ستلاحق قضائيا كل من يبث أقوال ومعلومات وهمية تسيء إلى مصداقية إجراءاتها الرسمية"، مشيرا إلى أن "أي مرشح يثبت تورطه باستخدام البطاقات الانتخابية بشكل غير قانوني يعرض نفسه لفقدان حقه الانتخابي".

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