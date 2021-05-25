مستشار رئيس الوزراء يكشف عن ملاحقات قانونية تستهدف المرشحين للانتخابات في هذه الحالة

2021/05/25 | 16:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء، حرمان اي مرشح من حقه الانتخابي في حال تورطه باستخدام البطاقات الانتخابية بشكل غير قانوني، فيما نفى وجود بطاقات قصيرة الامد تستعمل اثناء الاقتراع.

وقال الهنداوي في تصريح لصحفي، اليوم (25 آيار 2021)، ان "الحديث عن وجود بطاقات انتخابية الكترونية قصيرة الامد يمكن استخدامها بشكل غير قانوني في الانتخابات المقبلة، مزاعم عارية عن الصحة".

واضاف ان "مفوضية الانتخابات ستلاحق قضائيا كل من يبث اقوال ومعلومات وهمية تسيء الى مصداقية اجراءاتها الرسمية"، مشيرا الى ان "أي مرشح يثبت تورطه باستخدام البطاقات الانتخابية بشكل غير قانوني يعرض نفسه لفقدان حقه الانتخابي".

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